«Я еще раз заверил господина Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым и политическую консолидированность», — цитирует турецкого лидера «Интерфакс-Украина».
На брифинге Порошенко отметил, что Украина надеется на вхождение Турции «в международную группу по деоккупации Крыма», сообщает «112 Украина». Сформировать такую группу Порошенко предложил, выступая с трибуны ООН в Нью-Йорке.
По словам Порошенко, Турция и Украина договорились координировать действия по защите прав и свобод украинских граждан в рамках международных механизмов.
«Во время наших переговоров я также подчеркнул, что попытка РФ легализовать оккупацию в тот или иной способ обречена на провал. Ведь все в мире понимают, что международное право на то и международное право, чтобы его уважали», — сказал он.
Накануне Эрдоган поздравил президента России Владимира Путина, сообщал ТАСС со ссылкой на посольство Турции в Москве. «Уверен, что, будучи опытнейшим государственным деятелем, вы и в очередной год своего рождения продолжите вносить значительный вклад в дело процветания и благополучия своей страны», — говорится в поздравлении Эрдогана. Он подчеркнул, что «каждая встреча и переговоры» турецкого лидера с президентом России «представляют собой ценнейшую возможность, позволяющую выявить общие взгляды».
В конце сентября Эрдоган встретился с Путиным в Анкаре. Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, курдский вопрос и торговые отношения между странами. Эрдоган отметил, что лидеры стран продолжат обсуждение в следующем году. Владимир Путин тогда приедет в Турцию вновь и примет участие в заседании Совета сотрудничества на высшем уровне, уточнил президент Турции.
Ранее Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция не признает присоединение Крыма к России.
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