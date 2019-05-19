Турция собирается совместно с Россией разрабатывать систему противовоздушной обороны С-500, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он в очередной раз отметил, что покупка комплексов ПВО С-400 у России — это "состоявшаяся сделка".
Recepas Tayyipas Erdoganas
© AP / Scanpix

"Россия предложила нам очень хорошие условия", — заявил Эрдоган на встрече со студентами в Стамбуле, имея в виду поставку ЗКР С-400, которая, согласно договору, должна начаться уже в июле 2019 года.

"Впоследствии речь пойдет и об С-500, в том числе их совместном производстве", — добавил президент Турции.

Намерение Турции приобрести российскую систему ПВО С-400 привело к росту напряжения внутри НАТО. В частности, США и другие партнеры Анкары по военному блоку опасаются, что в случае использования страной российского ЗРК в руки Кремля может попасть закрытая информация о военных самолетах F-35, производимых для НАТО американским концерном Lockheed Martin.

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В знак протеста против готовящейся сделки Вашингтон приостановил участие Турции в разработке реактивных бомбардировщиков и пригрозил дальнейшими санкциями.

Отвечая на вопросы студентов в эфире турецкого телеканала NTV, Эрдоган выразил уверенность в том, что США не откажутся от своих обязательств перед Анкарой по программе F-35.

"Они (США) сделали пас в центр поля, демонстрируя нежелание (идти на компромисс). Но рано или поздно мы получим F-35. Вариант, при котором США откажутся от поставок, не рассматривается", — заявил турецкий лидер, выступая в Стамбуле.

В настоящий момент Турция находится в сложном экономическом положении, вызванном в том числе и давлением со стороны США. В экономике страны в конце 2018 года наблюдается самый сильный спад со времен финансового кризиса 2009 года.

С октября по декабрь 2018 года ВВП Турции уменьшился на три процента. Кроме того, с конца 2017 года курс турецкой лиры снизился почти на 30 процентов.

Deutsche Welle
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