"Нам говорят (объясняя, почему Турцию пока не принимают в ЕС. - Прим. "Интерфакса"), что население Турции очень велико. Однако истинная причина нежелания поддержать заявку Анкары (на вступление в Евросоюз. - Прим. "Интерфакса") кроется в другом. Истинная причина заключается в том, что мы - мусульмане", - приводит во вторник агентство Anadolu слова Эрдогана, заподозрившего европейцев в исламофобии.

Анкара подписала Соглашение об ассоциации между Турцией и Европейским экономическим союзом в 1963 году и, таким образом, приобрела статус ассоциированного члена. В 1987 году Турция официально направила заявление на членство в Евросоюзе, однако стала кандидатом на вступление в интеграционное объединение лишь спустя 12 лет, сообщает "Интерфакс".

Официальной датой начала переговоров по вступлению Анкары в ЕС считается 2005 год, однако членству Турции в союзе мешает то, что страна не располагает территорией в Европе и в полной мере не разделяет демократические европейские ценности, передает ТАСС. Кроме того, Турция находится в конфликте с Грецией из-за оккупации части острова Кипр.

Отметим, Эрдоган неоднократно обвинял Запад в исламофобии. В 2017 году, перед поездкой в Сочи к Владимиру Путину, турецкий лидер выступил в Стамбуле на заседании комитета по экономике и торговле Организации исламского сотрудничества. По его словам, "Запад "экспортировал" в исламские страны всех преступников и бандитов, пытаясь таким образом обеспечить свое будущее".

Таким образом, в соответствии с конспирологической теорией Эрдогана, "реализуется сценарий по расколу исламского мира, мусульман, уничтожению их ценностей и, что самое опасное, их будущего".

А в 2016 году Эрдоган объяснял исламофобией торможение процесса сближения Турции с Европой. "Действия, которые ЕС осуществляет в отношении Турции, являются исламофобскими. Именно поэтому они не хотят принимать нас в свои ряды. Если Евросоюз продолжит свою линию непостоянства, то он уже в ближайшее время неизбежно столкнется и с другими "выходами", подобно Великобритании", - заявил президент Турции.

Чуть ранее Эрдоган пригрозил Брюсселю, заявив, что Турция может последовать примеру Великобритании и провести референдум по вопросу целесообразности вступления в Евросоюз. "Мы встанем и спросим людей так же, как это делают англичане. Мы спросили бы: "Продолжать ли переговоры с ЕС или закончить их?". Если народ скажет - продолжать, мы продолжим", - заявил президент Турции.