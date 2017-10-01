Об этом в воскресенье, 1 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы не будем той стороной, которая сдается. По правде говоря, мы более не нуждаемся в членстве в Евросоюзе", - сказал Эрдоган.
Турецкий президент также полагает, что Евросоюз "не оправдал надежд" Анкары в борьбе против терроризма, и намекнул, что ЕС по-прежнему нуждается в Турции. "Если Евросоюз собирается двигаться вперед, есть только один путь для этого. А именно, дать Турции членство и начать действия, способствующие культурному и экономическому росту", - добавил Эрдоган.
Переговоры с Турцией о вступлении в ЕС были начаты в 2005 году - через 18 лет после подачи Анкарой соответствующей заявки. Переговоры несколько раз всерьез осложнялись из-за событий в Турции, в последний раз - в связи с действиями правительства в Анкаре после неудавшейся попытки путча летом 2016 года.
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