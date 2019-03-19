Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган пообещал в понедельник "не позволить превратить Стамбул в Константинополь". Об этом сообщает агентство Anadolu.
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Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления по случаю празднования 104-й годовщины Битвы при Чанаккале (Галлиполи) - одного из решающих эпизодов Дарданелльской операции Антанты в Первой мировой войне.

"Враги мусульман и Турции, в частности, продемонстрировали, что они продолжают ненавидеть нас. Мы готовы дать отпор и заявляем об этом в Чанаккале. Турецкий народ всегда будет населять эти земли, мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь", - сказал турецкий лидер, комментируя недавний теракт в Новой Зеландии.

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По словам Эрдогана, битва при Чанаккале "была не просто сражением", передает ТАСС. "В те дни писалась история Турции, и те, кто этого не понимает, не вправе жить на этих землях", - подчеркнул президент.

Он выразил надежду на то, что "турецкий народ больше никогда не столкнется с испытанием, подобным битве при Чанаккале". "Но если подобная угроза все-таки возникнет, то мы без всяких сомнений устраним ее, как это сделали наши деды в битве при Чанаккале 104 года назад", - добавил Эрдоган.

Президент также подчеркнул, что "победа в той битве вписана в историю турецкого народа кровью, она была одержана под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка".

Глава турецкого государства отметил, что антитурецкие заявления сына премьер-министра Израиля во многом совпадают со словами террориста из Новой Зеландии. Все эти нападки подпитываются из одного источника, полагает президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова поддержать всех, кто попал в беду, защищать интересы мусульман и турок во всем мире.

Напомним, 15 марта вооруженный злоумышленник ворвался в две мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроил стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы. По подозрению в совершении теракта на почве исламофобии были задержаны три человека.

Предполагаемый стрелок, 28-летний австралиец Брентон Таррант, заключен под стражу до 5 апреля. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего теракт в июле 2011 года. Тогда погибли 77 человек.

Главное сходство между двумя терактами состоит в том, что и Таррант, и Брейвик, выступая как представители белой расы, были недовольны миграционной политикой и увеличением числа мусульман в их странах. При этом Брейвик, выступая против "исламизации" и восторгаясь российским политическим устройством, избрал объектами нападения не мусульман и не мигрантов, а молодежных активистов, которые находились в летнем лагере на острове Утойя.

NEWSru.com
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