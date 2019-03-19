Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления по случаю празднования 104-й годовщины Битвы при Чанаккале (Галлиполи) - одного из решающих эпизодов Дарданелльской операции Антанты в Первой мировой войне.
"Враги мусульман и Турции, в частности, продемонстрировали, что они продолжают ненавидеть нас. Мы готовы дать отпор и заявляем об этом в Чанаккале. Турецкий народ всегда будет населять эти земли, мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь", - сказал турецкий лидер, комментируя недавний теракт в Новой Зеландии.
По словам Эрдогана, битва при Чанаккале "была не просто сражением", передает ТАСС. "В те дни писалась история Турции, и те, кто этого не понимает, не вправе жить на этих землях", - подчеркнул президент.
Он выразил надежду на то, что "турецкий народ больше никогда не столкнется с испытанием, подобным битве при Чанаккале". "Но если подобная угроза все-таки возникнет, то мы без всяких сомнений устраним ее, как это сделали наши деды в битве при Чанаккале 104 года назад", - добавил Эрдоган.
Президент также подчеркнул, что "победа в той битве вписана в историю турецкого народа кровью, она была одержана под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка".
Глава турецкого государства отметил, что антитурецкие заявления сына премьер-министра Израиля во многом совпадают со словами террориста из Новой Зеландии. Все эти нападки подпитываются из одного источника, полагает президент Турции.
Эрдоган подчеркнул, что Турция готова поддержать всех, кто попал в беду, защищать интересы мусульман и турок во всем мире.
Напомним, 15 марта вооруженный злоумышленник ворвался в две мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроил стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы. По подозрению в совершении теракта на почве исламофобии были задержаны три человека.
Предполагаемый стрелок, 28-летний австралиец Брентон Таррант, заключен под стражу до 5 апреля. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего теракт в июле 2011 года. Тогда погибли 77 человек.
Главное сходство между двумя терактами состоит в том, что и Таррант, и Брейвик, выступая как представители белой расы, были недовольны миграционной политикой и увеличением числа мусульман в их странах. При этом Брейвик, выступая против "исламизации" и восторгаясь российским политическим устройством, избрал объектами нападения не мусульман и не мигрантов, а молодежных активистов, которые находились в летнем лагере на острове Утойя.
Саммит ЕС может не принять решение об отсрочке "Брекзита"
ЕС может дать британскому премьеру еще несколько дней...
На дне Нила найден корабль древних египтян, описанный Геродотом
В заливе Абу-Кир, неподалеку от устья Нила, впервые...
Эрдоган заявил, что не допустит "превращения Стамбула в Константинополь" (1)
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган пообещал в...
ЕС призвал незамедлительно освободить правозащитника Оюба Титиева (4)
Приговор, вынесенный в Чечне Титиеву, непосредственно...
Трамп пожертвовал 100 000 долларов министерству безопасности
Президент США заявил об отказе от годовой зарплаты в...
TOP новостей
Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары (3)
Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз...
Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции
Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...
Литовский депутат предлагает поставить по автомату по приему тары в каждом селе (27)
Депутат литовского парламента Виргиния Вингрене 19...
Президентские рейтинги: тройку лидеров нагоняет новый кандидат
До выборов президента Литвы осталось меньше 2 месяцев....
В Вильнюсе начинаются переговоры о создании правящей коалиции (4)
В Вильнюсе 19 марта победивший на выборах мэра...