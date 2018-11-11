По словам Эрдогана, все они "прослушали разговоры, которые здесь велись, они о них знают". Таким образом, Турция впервые официально признала существование записей из саудовского консульства в Стамбуле, где 2 октября был убит Хашогги. Об этих записях ранее сообщалось в прессе. Утверждалось, в частности, что они были переданы главе ЦРУ Джине Хаспел. О конкретном содержании записей Эрдоган не сказал.

Саудовская Аравия изначально отрицала убийство журналиста, однако затем признала его. Официальная версия саудовских властей состоит в том, что оппозиционный журналист был убит не по приказу "сверху", а по инициативе исполнителей преступления, которые были арестованы.

Эта версия, однако, вызывает вопросы в Турции и на Западе. По одной из версий, за убийством журналиста стояли лица, близкие к наследному принцу Мохаммеду.

На переговорах в Париже в субботу, как сообщается, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон затронули "дело Хашогги" и согласились, что Саудовская Аравия должна представить дополнительные объяснения случившемуся. Эрдоган также отправляется в Париж, где, по его словам, намерен встретиться с президентом США.