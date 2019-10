Эрдоган выкинул письмо президента США. Трамп писал ему: "Не будь дураком!"

Текст конфиденциального послания, отправленного главой Белого дома 9 октября, был обнародован только спустя неделю. Его подлинность американскому телеканалу Эн-би-си подтвердили в Белом доме.

Письмо изобилует разговорными фразами, характерными для твитов Дональда Трампа: "Дорогой господин президент: давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы вас обвинили в резне и убийстве тысяч человек, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики - но я могу [ее разрушить]", - гласит первый абзац.

В заключение Трамп пишет Эрдогану: "Не строй из себя крутого. Не будь дураком! Позвоню позже".

В правительственных кругах Анкары сочли, что письмо "лишено дипломатической вежливости". Источники в Анкаре подтвердили Турецкой службе Би-би-си, что Эрдоган получил письмо, прочел его и "выбросил в урну".

Ответом на письмо стал приказ Эрдогана о начале в Сирии операции турецкой армии под названием "Источник мира".

Первой о президентском письме сообщила в своем "Твиттере" журналистка телекомпании Fox Триш Риган. В Белом доме прессе подтвердили подлинность письма.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt