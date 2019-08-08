Президенты Украины и Турции договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Эрдоган напомнил, что Анкара не признает аннексию Крыма Россией.
Recepas Tayyipas Erdoganas, Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пригласил турецкий бизнес инвестировать средства в проекты в Украине, в том числе и в восстановление Донбасса. Главы Украины и Турции договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заявил Зеленский во время совместного брифинга в среду, 7 августа.

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Президент Украины отметил, что он надеется на "активное участие" турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который планируется провести осенью в Мариуполе. "Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине", - заявил Зеленский.

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Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что объемы двусторонней торговли в 2018 году составили более 4 млрд долларов. "Я уверен, что это далеко не предел нашего потенциала", - сказал он. В свою очередь, Эрдоган предположил, что товарооборот между Украиной и Турцией может достичь 10 млрд долларов.

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Также Зеленский выразил надежду, что сотрудничество Украины и Турции поможет изменить ситуацию в черноморском регионе. "Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключенных", - подчеркнул украинский президент.

Турецкий президент напомнил, что Анкара считала и будет считать аннексированный Россией Крым территорией Украины. "Турция никогда не признавала и не признает незаконного присоединения Крыма, Турция поддерживает территориальную целостность Украины", - заявил Эрдоган.

Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Турции 7 и 8 августа. После встречи с Эрдоганом в Анкаре украинский президент намерен встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле.

Deutsche Welle
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