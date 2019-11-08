"Независимо от того, получим мы поддержку или нет, мы продолжим помогать гостям, которые сейчас у нас находятся. Но если у нас не получится, тогда нам придется открыть двери (и беженцы хлынут в Европу. — Прим. NEWSru.com)", — заявил турецкий лидер.

Ухудшение и без того тяжелой гуманитарной ситуации на Ближнем Востоке началось после того, как 9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Их в Турции по ряду подсчетов от 3,6 до 4 млн человек. На практике военные действия привели к новой волной миграции. Сотни тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Добавим, несколько лет назад тема беженцев уже становилась в устах Эрдогана поводом для критики Запада. По мнению турецкого президента, Европе и США нет никакого дела до 600 тысяч сирийцев, убитых режимом Башара Асада.

"Должно быть стыдно тем, кто больше переживает о так называемых свободах, правах и законах в спорах о геях, пока в Сирии мучаются женщины и дети. Должно быть стыдно тем, кто беспокоится о китах и редких черепахах, отворачиваясь при этом от 23 миллионов сирийцев", — сказал Эрдоган.

По его словам, западные лидеры зачастую ставят на первое место собственную безопасность, благосостояние и комфорт, отказываясь обращать внимание на проблемы тех, кто просто пытается выжить. Он также заявил, что отношение Запада к беженцам напоминает времена рабства, когда жизни людей оцениваются деньгами в их кошельках, драгоценностями на руках и шеях. Таким образом турецкий президент прокомментировал план Дании конфисковывать ценные вещи у мигрантов, чтобы компенсировать таким образом затраты на их последующее содержание.