"Вот так обстоят дела, и для нас было бы неправильно сохранять молчание по этому поводу. До этого мы старались изо всех сил, и мы продолжим поступать так впредь", - цитирует президента турецкая газета Yeni Şafak
При этом Эрдоган назвал "незаконными" действия ЛНА Хафтара и выразил поддержку премьеру Ливии Файезу Сараджу. "Хафтар не является законным политическим деятелем... при этом есть те, кто пытаются придать ему легитимность", - заявил Эрдоган.
Газета напоминает, что такие заявления Эрдогана прозвучали на следующий день после того, как правительство национального согласия Ливии Сараджа одобрило имплементацию меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и военного сотрудничества с Турцией. Издание отмечает, что этот договор открывает возможность для турецкой военной помощи Триполи.
12 декабря этого года командующий ЛНА Хафтар распорядился развернуть "решающую битву" для захвата Триполи.
В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.
По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.
В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники передавало, что более сотни бойцов так называемой частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в прибыли в Ливию для поддержки армии Хафтара. В ноябре газета The New York Times писала о прибытии в Ливию из России не менее 200 бойцов. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов призвал не доверять таким сообщениям.
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