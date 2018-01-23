Согласно этим сообщениям, в понедельник турецкие войска совместно с союзными сирийскими повстанцами взяли под свой контроль несколько населенных пунктов в районе Африн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что не намерен сворачивать военную операцию, которая началась в выходные и получила название "Оливковая ветвь". "Мы настроены решительно. Мы разберемся с Африном. Мы не отступим", — заявил Эрдоган в Анкаре в понедельник, выступая в прямом телеэфире. "Мы обсудили это с нашими российскими друзьями: у нас есть договоренность", — добавил он.

По словам Эрдогана, Турция вела переговоры об операции и с Вашингтоном, однако Анкаре "не удалось убедить США в некоторых вопросах". Каких именно, турецкий президент не уточнил. "Турция не намерена ничего оккупировать. У нас одна цель — завоевать сердца", — заявил Эрдоган, добавив, что военная операция будет завершена только тогда, "когда будет достигнута поставленная цель".

По данным "Коммерсанта", детали спецоперации "Оливковая ветвь" были согласованы с Москвой 18 января, когда начальник турецкого генштаба Хулуси Акар и директор национальной разведки страны Хакан Фидан встретились с российским министром обороны Сергеем Шойгу и главой генштаба Валерием Герасимовым.

Турция считает курдское ополчение "Отряды народной самообороны" (ОНС), против которого ведется борьба, террористической организацией, поскольку они отпочковались от Рабочей партии Курдистана. Она в течение трех десятилетий борется в Турции за установление курдской автономии.

Бойцы ОНС отрицают прямую связь с этой партией. Они входят в поддерживаемый США альянс сил, борющихся в Сирии с джихадистами "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и других странах организация). Анкара, в свою очередь, осудила США за оказываемую Вашингтоном поддержку ОНС. Операция в Сирии в районе Африн выводит Турцию на путь конфронтации с союзниками по НАТО.

Согласно сообщениям государственного турецкого новостного агентства Анадолу, в понедельник были захвачены четыре деревни, находящиеся в области Африн, как и сельские районы, включая Кита, Кордо и Бибно. Однако базирующийся в Британии Центр мониторинга прав человека в Сирии сообщил, что бойцы ОНС выбили турецкие силы из двух деревень, которые до этого ненадолго были заняты турецкими войсками в результате тяжелых боев.

ОНС также сообщает, что ответил на наступление турецких сил огнем, запустив ракеты по приграничным турецким районам. Согласно сообщениям с места событий, два человека погибли и были 12 ранены в ходе ракетного удара по лагерю, расположенному в турецкой провинции Хатай, где находятся сирийцы.

Сирийские власти, а также их союзники — Иран и Египет — осудили военные действия Турции. Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание в связи с этой ситуацией.

Что стоит за операцией Турции?

Турецкие наземные войска при поддержке повстанцев из Свободной армии Сирии (САС) перешли границу и в воскресенье вошли в северные районы Сирии в рамках операции "Оливковая ветвь", чтобы вытеснить из этих районов курдские "Отряды народной самообороны".

Эрдоган пообещал разбить ОНС "очень быстро", однако США призывают Турцию к сдержанности во избежание потерь среди мирного населения. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил ранее, что конечной целью операции является создание 30-километровой зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы.

Предположительно, планы по развертыванию этой наступательной операции были ускорены Анкарой, после того как американские дипломаты в январе заявили, что окажут помощь альянсу сил вооруженной оппозиции "Сирийские демократические силы" (главной составляющей которых являются ОНС) в создании новых пограничных войск безопасности, чтобы не допустить возврата в эти районы боевиков ИГ.

Командующий силами сирийских повстанцев, принимающих участие в военной операции вместе с турецкими войсками, сказал в интервью агентству Рейтер, что в боевых действиях принимают участие около 25 тысяч бойцов САС. Представители турецкой армии заявляют, что были нанесены удары по десяткам целей.

Есть ли жертвы?

Центр мониторинга права человека в Сирии сообщил в понедельник, что в провинции Африн погибли 18 мирных жителей — в основном от воздушных ударов турецкой авиации, совершенных в минувшие выходные. По данным ОНС, в воскресенье утром в боях погибли по меньшей мере четверо турецких солдат и 10 сирийских боевиков, однако подтверждения об этом со стороны Турции не было.

Обстрелу курдскими ракетами подверглись турецкие города Килис и Рейханлы. Поступают сообщения о жертвах. Турецкая армия обстреливает район Африн с четверга.

Международная реакция

Западные страны, в том числе США и Франция, призывают все стороны к сдержанности. "Они предупредили нас, прежде чем начать авиаудары, что они намерены это сделать. Сейчас мы пытаемся найти выход из положения", — сказал в воскресенье журналистам министр обороны США Джим Мэттис. "Мы с этим разберемся", — добавил он.

Президент Сирии Башар Асад осудил турецкое вторжение, сказав, что "жесткая турецкая агрессия" в Африне входит в планы Анкары "по оказанию помощи террористам" в Сирии.

Реакция России была сдержанной. Москва заявила, что обеспокоена поступающими с севера Сирии новостями. Российские военные, которые входят в так называемый центр примирения враждующих сторон, были передислоцированы из этого района до начала турецкой операции.

Иран, тоже союзник Сирии, призвал к быстрейшему прекращению турецкой военной операции, дабы "избежать углубления кризиса" в Сирии.