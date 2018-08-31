Эрдоган: Турции нужны системы С-400

США выражают опасения, что размещение российских систем в Турции поставит под угрозу безопасность некоторых вооружений и технологий американского производства, в том числе истребителей F-35.

Выступая на выпускной церемонии военной академии, Эрдоган сказал, что Турции также нужны и F-35 и она продолжит выплачивать за них деньги США.

Однако, если Вашингтон решит блокировать продажу, Турция найдет способ получить истребители в другом месте, сказал Эрдоган.