Эрдоган: Турции нужны системы С-400

США выражают опасения, что размещение российских систем в Турции поставит под угрозу безопасность некоторых вооружений и технологий американского производства, в том числе истребителей F-35.
Выступая на выпускной церемонии военной академии, Эрдоган сказал, что Турции также нужны и F-35 и она продолжит выплачивать за них деньги США.
Однако, если Вашингтон решит блокировать продажу, Турция найдет способ получить истребители в другом месте, сказал Эрдоган.
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