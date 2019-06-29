Эрдоган: Трамп передумал вводить санкции против Турции за С-400

"Мы услышали от него [Трампа], что ничего подобного [санкций] не будет", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Осаке после встречи с Трампом на саммите G20.
Сам Трамп в субботу заявил, что прежняя администрация обошлась с Турцией несправедливо, но оговорился, что возможность санкцией в Вашингтоне еще обсуждается.
Эрдоган добавил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля. На полях саммита Эрдоган отмечал, что сделка предполагает совместное производство комплексов, а также передачу турецкой стороне технологий.
В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что контракт подразумевает "частичную" передачу технологий.США были не согласны с решением их союзника по НАТО Турции приобрести С-400 у России, и Вашингтон предупреждал Анкару о возможности санкций в случае, если сделка все же состоится. Анкара отклонила предупреждения и заявила, что не откажется от сделки, в связи с чем и без того напряженные отношения между двумя странами испортились еще сильней.
Сложная ситуация
Сам Трамп после встречи с Эрдоганом на саммите G20 публично не говорил том, что отказался от идеи ввести против Турции санкции за С-400. Американский лидер заявил, что США столкнулись со "сложной" ситуцией из-за сделки Турции и России, и добавил, что возможность санкций еще обсуждается.
Вместе с тем, Трамп выразил сочувствие Эрдогану и обвинил прежнюю администрацию Барака Обамы в том, что она предложила Турции невыгодные условия по покупке систем Patriot, американского аналога С-400.
"У нас была очень сложная ситуация, потому что президенту [Эрдогану] не разрешили приобрести комплексы Patriot. Так нельзя вести бизнес, это нехорошо", - заявил Трамп.
"Они [администрация Обамы] не дали ему купить те ракеты, которые он хотел, то есть Patriot. Он член НАТО, он тот, с кем я подружился, а к людям надо относиться справедливо. [...] Я не думаю, что к нему отнеслись справедливо", - добавил американский президент.
На вопрос о том, будет ли Вашингтон вводить санкции против Анкары, Трамп сказал, что этот вопрос обсуждался, но это было "двустороннее взаимодействие", и обе стороны оценивали разные решения.
Опасения США
Россия и Турция заключили контракт на поставку турецкой стороне российских ЗРК С-400 в 2017 году. Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах G20 Эрдоган заявил, что сделка по С-400 продемонстрировала улучшение отношений между Москвой и Анкарой.
Вместе с тем, сделка с Россией стала причиной ухудшения отношений Анкары с Вашингтоном. Американская сторона требовала от Турции отказаться от С-400 в пользу аналогичных американских систем Patriot.
По утверждению Вашингтона, С-400 несовместимы с оборонной сетью НАТО и могут поставить под угрозу американские истребители Lockheed Martin F-35, которые Турция помогает производить и в дальнейшем планирует закупить. Первую пару уже формально передали Турции: турецкие пилоты начали тренировки на этих истребителях в США.
Американская сторона опасается, что российское участие в организации турецкой ПВО, работающей в том же регионе, что и F-35, поможет российской разведке получить ценные разведданные.
Эрдоган: Трамп передумал вводить санкции против Турции за С-400
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