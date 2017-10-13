О переговорах с Москвой по поводу приобретения новейших ЗРК, еще не поступивших на вооружение российской армии, он заявил журналистам в пятницу, 13 октября, на борту самолета во время возвращения из поездки на Украину и в Сербию.
Одновременно Эрдоган выразил надежду, что Москва и Анкара смогут договориться о совместном производстве ЗРК С-400. На нынешнем этапе контракта по С-400 речь идет только о закупке, но Анкара рассчитывает, что сумеет договориться о совместном производстве на следующем этапе, добавил турецкий президент.
Анкара грозит отказаться от контракта без передачи технологий
Несколько дней назад глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу указал, что Анкара может отказаться от приобретения С-400, если Москва не согласится на совместное производство этих систем.
"Официально мы не получали какого-либо отрицательного ответа по этому вопросу", - сообщил он. По словам Чавушоглу, президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия и Турция смогут предпринять "совместные шаги для совместного производства".
Как напоминает "Интерфакс", ранее помощник российского президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявлял, что Россия на данном этапе не будет передавать Турции технологии в рамках контракта по поставкам С-400.
"Мы сейчас работаем над выполнением контракта, который подписан. Технологические процессы, производство, передача технологий - это отдельный вопрос, который требует отдельных переговоров", - добавил он.
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