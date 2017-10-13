О переговорах с Москвой по поводу приобретения новейших ЗРК, еще не поступивших на вооружение российской армии, он заявил журналистам в пятницу, 13 октября, на борту самолета во время возвращения из поездки на Украину и в Сербию.

Одновременно Эрдоган выразил надежду, что Москва и Анкара смогут договориться о совместном производстве ЗРК С-400. На нынешнем этапе контракта по С-400 речь идет только о закупке, но Анкара рассчитывает, что сумеет договориться о совместном производстве на следующем этапе, добавил турецкий президент.

Статьи по теме: Россия и Турция подписали кредитное соглашение о поставке С-400

Анкара грозит отказаться от контракта без передачи технологий

Несколько дней назад глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу указал, что Анкара может отказаться от приобретения С-400, если Москва не согласится на совместное производство этих систем.

"Официально мы не получали какого-либо отрицательного ответа по этому вопросу", - сообщил он. По словам Чавушоглу, президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия и Турция смогут предпринять "совместные шаги для совместного производства".

Как напоминает "Интерфакс", ранее помощник российского президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявлял, что Россия на данном этапе не будет передавать Турции технологии в рамках контракта по поставкам С-400.

"Мы сейчас работаем над выполнением контракта, который подписан. Технологические процессы, производство, передача технологий - это отдельный вопрос, который требует отдельных переговоров", - добавил он.