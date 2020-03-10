Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 9 марта, на встрече в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что ждет "конкретной поддержки" от союзников турецкой военной операции в Сирии и решению проблемы беженцев. По словам Эрдогана, поддержка должна быть незамедлительной и без каких-либо дополнительных условий.
Столтенберг заявил, что "ни один другой союзник не пострадал больше от хаоса в Сирии, и ни один другой союзник не имеет больше беженцев". По его словам, НАТО уже оказывает поддержку Турции системами ПВО на границе с Сирией и военным присутствием в воздушной и морском пространстве региона. Генсек НАТО также выразил озабоченность в связи с событиями на турецко-греческой границе: "Вопрос миграции и потоков беженцев является общей проблемой, которая требует общих решений".
В Сирии в последние месяцы обострился военный конфликт в провинции Идлиб. Турция, поддерживающая повстанцев, начала военное наступление на сирийские правительственные войска, которых, в свою очередь, поддерживают российские ВКС. Несколько десятков турецких солдат были убиты в боях в последние недели. С пятницы 6 марта в регионе действует перемирие, о котором Эрдоган договорился с президентом России Владимиром Путиным.
ЕС хочет обсудить новое соглашение с Турцией по беженцам
После своего визита в НАТО Эрдоган встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем (Charles Michel) и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Главной темой стало положение беженцев на греко-турецкой границе. Турция, напомнил президент Эрдоган, приняла 3,6 млн беженцев из Сирии. Он отверг обвинения в причастности Анкары к возникновению новой волны нелегальной миграции на границе Евросоюза.
Эрдоган в конце февраля заявил, что открывает границу с ЕС, что вызвало сильный наплыв мигрантов на турецко-греческой границе. В ответ греческие власти закрыли границу и применяют силовые меры, в том числе слезоточивый газ, чтобы не допустить нелегального прохода беженцев на территорию страны. Правительство Греции при поддержке Брюсселя обвинило Анкару в использовании темы беженцев в качестве рычага воздействия на ЕС и НАТО.
Перед встречей Шарль Мишель призвал Турцию уважать соглашение с ЕС, которое обязывает страну остановить поток беженцев в Европу в обмен на шесть миллиардов евро финансовой поддержки. А Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить новое соглашения с Турцией по беженцам. По ее мнению, для того, чтобы снять озабоченность Анкары, необходимо увеличить финансирование.
TOP новостей
Попытки Кремля вытеснить банки SEB и Swedbank – реальная угроза или фантазия? (191)
Россия пытается вытеснить шведские банки из стран...
Итальянцы отзывают заказы, литовских молочников ждут тяжелые времена (5)
После того как Италия объявила карантин на своей...
Президент Литвы: стремление к созданию государства всеобщего благосостояния осложнит коронавирус (74)
Стремление к созданию государства всеобщего...
Из-за угрозы коронавируса шяуляйский ресторан проводит эксперимент (2)
"Столик забронирован", – такие таблички 9 марта стояли...
Сквернялис намерен вывести "из тени" 600-700 млн евро (14)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...