Турция может закрыть "Инджирлик" для американцев в случае введения Вашингтоном санкций против Анкары. Запрет также может коснуться базы "Куречик", которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Recepas Tayyipas Erdoganas susitinka su Donaldu Trumpu
© Reuters / Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил США закрыть для них авиабазу "Инджирлик", которая используется американскими ВВС. В своем заявлении в воскресенье, 15 декабря, он отметил, что Анкара готова пойти на такой шаг в случае введения против нее санкций Вашингтоном. Еще одним поводом закрытия баз для американцев Анкара считает признание Сенатом США геноцида армян.

Статьи по теме:
Эрдоган заявил, что Турцию не принимают в ЕС из-за религии  (4)

Эрдоган добавил, что Турция может закрыть и базу "Куречик", которая является частью системы ПРО НАТО в Европе. С подобным заявлением 11 декабря выступил и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Речь идет о возможных санкциях против Анкары за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. США также официально начали процедуру исключения Турции из числа партнеров по программе разработки истребителей F-35.

База "Инджирлик" в юго-восточной части Турции является одной из главных баз для военных операций США на Ближнем Востоке, в том числе против джихадистов из "Исламского государства" в Сирии и Ираке. Авиабаза "Куречик" в восточной части Турции является одной из ключевых баз НАТО.

Deutsche Welle

В мире

"Большое интервью с Зеленским" на российском канале длилось одну минуту

"Первое большое интервью с Зеленским", анонсированное...

Великобритания планирует рассмотреть законопроект о Brexit до Рождества

Британское правительство хочет еще до католического...

Эрдоган пригрозил закрыть военную базу "Инджирлик" для США

Турция может закрыть "Инджирлик" для американцев в...

Глава МВД ФРГ рассчитывает на сотрудничество с РФ по делу Хангошвили (14)

Хорст Зеехофер считает, что для взаимодействия с...

Первый министр Шотландии предупредила: Лондон не сможет удержать страну в составе Великобритании против ее воли (8)

Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола...

TOP новостей

Экономисты предупреждают: рабочие места в Литве займут иммигранты, станет больше безработных (1)

В Литве растет уровень безработицы – с такой...

Ушацкас вспоминает работу с Грибаускайте: с управленческой точки зрения это безграмотно и неуместно (159)

Даля Грибаускайте , проработавшая около полугода на...

Погода: вместо зимних морозов ждет осеннее тепло

В понедельник днем на взморье и в Северной Литве...

Неприятный сюрприз: женщина выкупила парковочное место, однако рядом появился знак "для инвалидов" (21)

2 000 евро - столько Сигита из Вильнюса недавно заплатила...

Жителей домов возле железной дороги в Клайпеде просят выселиться (14)

Страдающие от шума и из-за трещин меняющие стены жители...