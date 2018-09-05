"Там [в Идлибе] около 3,5 млн человек. Россия и Соединенные Штаты перекладывают ответственность друг на друга. Однако, не дай бог, если ракеты полетят в этот район, произойдет серьезное кровопролитие", — сказал Эрдоган (цитата по Daily Sabah). Он добавил, что крупномасштабное наступление приведет к новой волне беженцев в сторону Турции.

Эрдоган добавил, что Турция находится в контакте со своими российскими и иранскими коллегами во избежание эскалации ситуации в Идлибе. "Прежде всего, сейчас важно наше сотрудничество с Россией", — подчеркнул турецкий лидер. Он добавил, что министр национальной обороны Турции и начальник Национального разведывательного управления встречаются со своими коллегами в России, чтобы обсудить последние события в Сирии.

Ранее с предупреждениями к России по ситуации в Идлибе обратился президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он написал, что Москва и Тегеран могут совершить "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление армии Асада на Идлиб. "Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно нападать на провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии", — написал он, призвав Россию и Иран не допустить этого.

Позднее в Кремле отреагировали на эти заявления американского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с ситуацией в сирийском Идлибе необходимо разобраться, поскольку она продолжает оставаться причиной озабоченности в Москве, Дамаске, Анкаре и Тегеране. "Дело в том, что там сформировалось очередное гнездо терроризма, там достаточно многочисленная группа террористов засела", — пояснил Песков. Он отметил, что в Москве знают, что вооруженные силы Сирии готовятся к решению этой проблемы. "Просто выступать с какими-то предупреждениями", не принимая во внимание негативный потенциал ситуации в Идлибе для Сирии в целом, "наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом", отметил он, имея в виду предупреждения Трампа.