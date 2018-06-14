"Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к совместному производству. Также возможно совместное производство С-500", — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Кроме того, президент Турции в интервью "24 TV", "360" и Anadolu Yayıncılar Birliği ответил на критику со стороны США и НАТО относительно договоренностей между Москвой и Анкарой о поставках С-400.
"Почему они молчат по поводу С-300, которые есть у Греции? Такую политику в отношении Турции невозможно понять. У нашей оборонной промышленности есть свои потребности, и мы будем стремиться их удовлетворить", — сказал Эрдоган, которого цитирует РИА "Новости".
Ранее турецкий лидер заявлял, что Анкара готова использовать российские зенитные ракетные комплексы С-400 при необходимости.
В декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Согласно договоренностям, Анкара купит за 2,5 миллиарда долларов две батареи этих комплексов, которые будет обслуживать турецкий персонал. Стороны также согласовали технологическое сотрудничество в области развития производства С-400 в Турции.
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