Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Николасу Мадуро и выразил ему поддержку, после того как лидер венесуэльской оппозиции объявил себя временным президентом. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь турецкого президента.
Nicolas Maduro, Recepas Tayyipas Erdoganas, Vladimiras Putinas, Ilhamas Alijevas
© AP / Scanpix

"Наш президент позвонил и от имени Турции выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Он сказал: “Мой брат Мадуро! Держись крепко, мы поддерживаем тебя”", – написал Ибрагим Хан в Твиттере.

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным президентом и заручился поддержкой Вашингтона и многих стран Латинской Америки.

Его решение побудило социалиста Мадуро объявить о разрыве отношений с США.

"Голос Америки"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

США отвергли решение Мадуро о разрыве дипломатических отношений с США (11)

США отвергли решение Николаса Мадуро разорвать...

Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом. Его признал Трамп (53)

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо...

Вице-президент США: Мадуро – диктатор, не имеющих законных прав на власть (8)

Вице-президент США Майк Пенс выпустил видеообращение...

Власти Венесуэлы объявили о провале мятежа. В Каракасе начались беспорядки (1)

Министерство обороны Венесуэлы сообщило о неудачной...

Находящийся в оппозиции парламент Венесуэлы объявил Николаса Мадуро узурпатором (2)

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы,...

Парламент Венесуэлы считает второй срок Мадуро нелегитимным (6)

Национальная ассамблея Венесуэлы выступает за...

В мире

В сеть попали фото новейшего российского 20-тонного беспилотника (1)

В интернете появились фотографии новейшего...

Горящие в Черном море танкеры сносит к Крымскому мосту (2)

Дрейфовавшие в Черном море горящие суда "Маэстро" и...

ПАСЕ в резолюции по Азову не упомянула о "военнопленных", но сослалась на конвенцию о них (5)

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла...

Мадуро не уходит в отставку, Россия обвинила США в "нарушении норм международного права" (4)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пока отказывается...

Северная Корея начала готовиться ко второму саммиту Трампа и Ким Чен Ына

Северная Корея начала подготовку ко второму саммиту...

TOP новостей

Суд: таблички на двух языках в столице Литвы не нарушают законы (26)

Суд после продолжавшегося несколько лет...

Гражданская активистка из России: в Литве я нахожусь потому, что меня здесь не посадят в тюрьму (291)

Одним из трендов последних лет в России стали массовые...

Мэр литовского Биржай не впускает в город шведов: не мы с вами воевали и вас убивали (24)

Мэр Биржай Вальдемарас Валкюнас, узнав, что посольство...

Министр финансов Литвы о Revolut: нужно опираться не на слухи, а на факты (2)

При принятии решений по действующему в Литве...

Жителей Литвы ждет новый порядок сортировки пищевых отходов (13)

С 2019 года мэрии крупных городов Литвы , в которых живет...