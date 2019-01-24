"Наш президент позвонил и от имени Турции выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Он сказал: “Мой брат Мадуро! Держись крепко, мы поддерживаем тебя”", – написал Ибрагим Хан в Твиттере.
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным президентом и заручился поддержкой Вашингтона и многих стран Латинской Америки.
Его решение побудило социалиста Мадуро объявить о разрыве отношений с США.
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