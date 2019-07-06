Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку председателя Центрального банка Мурата Четинкаю, занимавшего эту должность с апреля 2016 года. Его преемником на данном посту назначен заместитель Центробанка Мурат Уйсал. Соответствующий указ опубликован в субботу, 6 июля, в официальной газете турецкого правительства Resmi Gazete.
Официальных данных о причинах кадровых перестановок нет. По информации Reuters, Эрдоган и министр финансов и казначейства Берат Албайрак требовали от Четинкаи добровольно уйти в отставку на прошлой неделе из-за разногласий в политике ЦБ. Тот отказался, заявив о независимости института, указывает агентство со ссылкой на знакомого с ситуацией собеседника.
Новый глава ЦБ намерен продолжить независимую политику
В свою очередь Мурат Уйсал заявил, что Центробанк под его руководством продолжит независимую денежно-кредитную политику. В ближайшее время новый глава эмиссионного института Турции проведет пресс-конференцию, указывается на его сайте.
За первые пять месяцев 2019 года дефицит бюджета Турции возрос до 225 процентов, турецкая лира продолжает обесцениваться. Экономика страны находится в рецессии, в первом квартале текущего года ВВП Турции снизился на 2,6 процента.
Правительство Эрдогана намеревалось перевести в бюджет страны из резервов ЦБ 46 миллиардов лир (в пересчете около 8 миллиардов долларов) для оживления конъюнктуры и вывода страны из рецессии. Эти меры были отложены до октября текущего года. Кроме того, Эрдоган неоднократно требовал от ЦБ понижения процентных ставок с целью стимулирования экономики, с чем был несогласен Четинкая.
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