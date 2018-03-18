"Части вооруженных сил Турции и отряды сирийской оппозиции установили контроль над городом Африн и очистили его от террористов", - заявил президент Турции.
Ранее агентство Reuters передало, что формирования ССА вошли в Африн и взяли под свой контроль некоторые части этого населенного пункта в рамках операции турецких ВС "Оливковая ветвь". По данным ССА, бойцы вошли в Африн до рассвета с севера, востока и запада этого города и не столкнулись с каким-либо сопротивлением.
Турецкий телеканал NTV сообщал, что перед этим самолеты ВВС Турции провели наблюдательные полеты над городом.
Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими.
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