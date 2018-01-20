Президент Турции выступал в провинции Кютахья. "Антитеррористическая операция в Африне фактически началась", — заявил он.

По данным агентства, президент Турции также подчеркнул, что "Запад должен осознать, что Турция — союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе". Он раскритиковал оказываемую США поддержку сирийским курдам из партии "Демократический союз" (ДС) и отрядов "Сил народной самообороны" (СНС). По его словам, курдские организации "все одинаковы" — и запрещенные, и разрешенные.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по району, где расположен сирийский Африн, занятый курдскими военизированными формированиями. В Африне проживает порядка 1,5 млн сирийских курдов, указывает "Интерфакс".

Анкара считает ДС и СНС сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

Армия Турции перебросили во вторник не менее 10 танков к границе с Сирией.