Эрдоган обвинил в лицемерии критикующие операцию Анкары в Сирии западные страны

Это обещание содержится в статье Эрдогана, опубликованной в газете Wall Street Journal во вторник, после того как западные страны выразили опасения по поводу наступления Турции в этом регионе.
"Мы сделаем все, чтобы ни один боевик "Исламского государства" не покинул северо-восток Сирии", – подчеркнул Эрдоган.
При этом он заявил, что западные страны лицемерят, когда тревожатся по поводу того, что операция Турции против курдов может привести к массовому побегу джихадистов.
"Те же самые страны, которые сегодня читают нотации Турции о доблестном характере борьбы с "Исламским государством", не смогли остановить приток иностранных боевиков-террористов в 2014-2015 годах", – написал Эрдоган.
В понедельник США ввели санкции против Турции, потребовав от нее прекратить военную операцию и обвинив Анкару, союзника по НАТО, в том, что она подвергает опасности мирное население и позволяет отпускать экстремистов.
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