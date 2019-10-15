Эрдоган обвинил в лицемерии критикующие операцию Анкары в Сирии западные страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал не допустить, чтобы боевики "Исламского государства" сбежали из северных районов Сирии.
Recepas Tayyipas Erdoganas
© Reuters / Scanpix

Это обещание содержится в статье Эрдогана, опубликованной в газете Wall Street Journal во вторник, после того как западные страны выразили опасения по поводу наступления Турции в этом регионе.

"Мы сделаем все, чтобы ни один боевик "Исламского государства" не покинул северо-восток Сирии", – подчеркнул Эрдоган.

При этом он заявил, что западные страны лицемерят, когда тревожатся по поводу того, что операция Турции против курдов может привести к массовому побегу джихадистов.

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"Те же самые страны, которые сегодня читают нотации Турции о доблестном характере борьбы с "Исламским государством", не смогли остановить приток иностранных боевиков-террористов в 2014-2015 годах", – написал Эрдоган.

В понедельник США ввели санкции против Турции, потребовав от нее прекратить военную операцию и обвинив Анкару, союзника по НАТО, в том, что она подвергает опасности мирное население и позволяет отпускать экстремистов.

"Голос Америки"
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