Покупка Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 – это наше суверенное право", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 8 апреля, на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
По этой сделке уже подготовлена дорожная карта, все уже закончено, добавил Эрдоган. "если мы уже договорились, подписали соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше", - подчеркнул турецкий президент.
Против покупки Турцией С-400 выступают США и НАТО. Если эта сделка состоится, Вашингтон может запретить поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции.
Это уже третья за этот год встреча Путина и Эрдогана. На ней они также обсуждали цену на газ для Турции, но договориться об этом политикам не удалось.
Эрдоган назвал покупку у РФ С-400 "суверенным правом" Турции
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