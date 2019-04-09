Эрдоган назвал покупку у РФ С-400 "суверенным правом" Турции

Президент Турции подтвердил намерение купить у России зенитные ракетные комплексы С-400. О цене на газ с Путиным ему договориться не удалось.
Vladimiras Putinas, Recepas Tayyipas Erdoganas
© AP / Scanpix

Покупка Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 – это наше суверенное право", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 8 апреля, на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

По этой сделке уже подготовлена дорожная карта, все уже закончено, добавил Эрдоган. "если мы уже договорились, подписали соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше", - подчеркнул турецкий президент.

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Против покупки Турцией С-400 выступают США и НАТО. Если эта сделка состоится, Вашингтон может запретить поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции.

Это уже третья за этот год встреча Путина и Эрдогана. На ней они также обсуждали цену на газ для Турции, но договориться об этом политикам не удалось.

Deutsche Welle
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