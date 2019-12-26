"Принято решение одобрить подписанный 27 ноября в Стамбуле меморандум о безопасности и военном сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и Правительством национального согласия Ливии", - говорится в документе. Эрдоган сообщил, что первым вопросом повестки дня зимней сессии парламента Турции станет законопроект о мандате правительства на отправку войск в Ливию. Об этом сообщает агентство Anadolu.
"Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Ввиду того, что подобное обращение поступило, мы предпримем соответствующие шаги. Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии (Правительство национального согласия), ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой ряда европейских и арабских стран", - сказал Эрдоган, выразив надежду на то, что парламент Турции уже 8 или 9 января одобрит мандат на отправку войск в Ливию.
Комментируя это намерение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любое вмешательство третьих стран в эту ситуацию "вряд ли будет способствовать урегулированию", но любые попытки третьих стран способствовать решению проблемы всегда приветствуются, передает ТАСС. Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля данные о нахождении в этом государстве каких-либо российских наемников, Песков отметил, что территория Ливии после разрушения ее государственности "стала пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран - и наемников, и террористических элементов". Он отметил также, что "граждане разных стран участвуют в качестве наемников в разных уголках планеты", и их передвижения контролировать невозможно.
Парламент Турции в минувшую субботу ратифицировал заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если Правительство нацсогласия обратится к Турции с такой просьбой. 25 декабря Эрдоган заявил, что в Ливии действуют 2000 бойцов ЧВК Вагнера.
Эрдоган и глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. 5 декабря меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.
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