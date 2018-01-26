"Операция "Оливковая ветвь" продолжится, пока не будут достигнуты все поставленные цели", - сказал президент, подчеркнув, что турецкие войска "освободят" от "террористов" город Манбидж и все пространство сирийско-турецкой границы до Ирака.
После Африна последует Манбидж
Турецко-сирийская граница протянулась на 900 километров, с сирийской стороны большая ее часть контролируется курдскими формированиями. Южнее начинаются территории, подконтрольные Башару Асаду. После завершения операции в районе города Африн турецкие войска начнут операцию в районе Манбиджа, заявил Эрдоган.
Между тем защитники Африна обратились с требованием оказать им военную помощь к президенту Сирии Башару Асаду. "Любое нападения на Африн является атакой на суверенность сирийского государства", - заявил агентству AFP один из руководителей курдской администрации в Африне, признавший регион "неотъемлемой частью Сирии". Президент Асад осудил турецкую агрессию, но не вступил в открытое военное противостояние с Анкарой. Сдержанно реагирует и поддерживающая Асада Россия.
Тем временем Афринпокидают мирные жители. Не менее пяти тысяч, по данным ООН, нашли убежище в окрестных селениях. Еще не менее тысячи человек уехало в сирийский город Алеппо. По словам представителя ООН Стефана Дуяррича, гуманитарные организации озабочены положением гражданского населения в 320-тысячном городе, к которому приближается турецкая армия.
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