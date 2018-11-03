Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ убить саудовского журналиста пришел с "самых верхов" саудовского правительства. При этом Эрдоган отметил, что он "ни на секунду не верит", будто приказ об убийстве мог дать король Салман. Не обвинил он и наследного принца Мохаммеда бин Салмана.
Recepas Tayyipas Erdoganas
© Sipa / Scanpix

Хашогги, обозреватель газеты The Washington Post, известный своими критическими высказываниями в адрес правителей Саудовской Аравии, был убит в прошлом месяце в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Вначале правительство Саудовской Аравии отрицало, что Хашогги был убит, но на прошлой неделе прокурор Саудовской Аравии признал, что это было преднамеренное убийство.

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Государственный департамент США заявил в пятницу, что продолжит расследование смерти Хашогги и изучает возможность принятия дополнительных мер против виновных в гибели журналиста. По заявлению госсекретаря США Майка Помпео, через "несколько недель" у США, вероятно, будет достаточно доказательств для введения санкций в отношении тех, кто несет ответственность за убийство Хашогги.

Нью-йоркская организация PEN America, объединяющая журналистов и писателей и отстаивающая права человека и свободу слова, призвала ООН провести независимое расследование убийства Хашогги.

"Голос Америки"
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