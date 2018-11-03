Хашогги, обозреватель газеты The Washington Post, известный своими критическими высказываниями в адрес правителей Саудовской Аравии, был убит в прошлом месяце в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Вначале правительство Саудовской Аравии отрицало, что Хашогги был убит, но на прошлой неделе прокурор Саудовской Аравии признал, что это было преднамеренное убийство.

Государственный департамент США заявил в пятницу, что продолжит расследование смерти Хашогги и изучает возможность принятия дополнительных мер против виновных в гибели журналиста. По заявлению госсекретаря США Майка Помпео, через "несколько недель" у США, вероятно, будет достаточно доказательств для введения санкций в отношении тех, кто несет ответственность за убийство Хашогги.

Нью-йоркская организация PEN America, объединяющая журналистов и писателей и отстаивающая права человека и свободу слова, призвала ООН провести независимое расследование убийства Хашогги.