Турецкие войска движутся на контролируемый курдами Африн. "Если на то будет воля Аллаха, то мы дойдем и до Идлиба", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 28 января. Провинция Идлиб сейчас в основном контролируется сирийской оппозицией, а также террористами из "Аль-Каиды".
Курды сообщают о десятках погибших и раненых
Ранее Эрдоган объявлял о намерении расширить военную операцию на территории вдоль всей сирийско-турецкой границы. Защитники Африна обратились к президенту Сирии Башару Асаду с требованием оказать им военную помощь. Асад действия Турции осудил, но в открытое военное противостояние с Анкарой не вступил.
Курдское информагентство Firat сообщает о десятках погибших и более сотни раненых в результате действий Турции в Африне.
"Оливковая ветвь"
Операция турецкой армии "Оливковая ветвь" против курдских военизированных формирований в районе сирийского города Африн началась 20 января. Она призвана "покончить" как с Курдской рабочей партией, так и с курдскими военизированными формированиями "Отряды народной самообороны" (YPG), заявил Эрдоган.
Ракетным ударам подвергаются более 150 расположений YPG, свидетельствуют собственные данные турецких военных. Кроме того, ведется обстрел складов с оружием.
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