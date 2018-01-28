Турецкие войска движутся на контролируемый курдами Африн. "Если на то будет воля Аллаха, то мы дойдем и до Идлиба", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 28 января. Провинция Идлиб сейчас в основном контролируется сирийской оппозицией, а также террористами из "Аль-Каиды".

Курды сообщают о десятках погибших и раненых

Ранее Эрдоган объявлял о намерении расширить военную операцию на территории вдоль всей сирийско-турецкой границы. Защитники Африна обратились к президенту Сирии Башару Асаду с требованием оказать им военную помощь. Асад действия Турции осудил, но в открытое военное противостояние с Анкарой не вступил.

Курдское информагентство Firat сообщает о десятках погибших и более сотни раненых в результате действий Турции в Африне.

"Оливковая ветвь"

Операция турецкой армии "Оливковая ветвь" против курдских военизированных формирований в районе сирийского города Африн началась 20 января. Она призвана "покончить" как с Курдской рабочей партией, так и с курдскими военизированными формированиями "Отряды народной самообороны" (YPG), заявил Эрдоган.

Ракетным ударам подвергаются более 150 расположений YPG, свидетельствуют собственные данные турецких военных. Кроме того, ведется обстрел складов с оружием.