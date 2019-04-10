"Эта сделка закрыта, все готово. Поставки систем противоракетной обороны С-400 должны были состояться в июле, но это может произойти и раньше", — сказал Эрдоган. Покупка С-400 связана с внешними угрозами безопасности Турции, сделка не направлена против какой-либо страны и никому не позволительно судить о "суверенном выборе Анкары", добавил президент.
Эрдоган отметил, что НАТО, несмотря на требования Турции к альянсу о поддержке ее обороноспособности, не дало положительного ответа, что привело к тому, что Анкара вынуждена была искать альтернативу.
Хотя США и Турция расходятся по вопросу С-400, НАТО рассматривает эту сделку как суверенное решение Анкары, подчеркнул турецкий лидер. "Мы являемся одной из сильнейших стран — членов НАТО. Когда в наш адрес звучит критика, почему никто не упоминает о Турции в этом ключе? Я имею в виду, почему у одной из сильнейших стран — членов НАТО не должно быть мощных систем ПРО?" — задался вопросом Эрдоган.
Соглашение между Анкарой и Москвой по поставкам четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд было подписано в декабре 2017 года. Турция станет первой страной — членом НАТО, которая приобретет эту систему. Кроме того, Анкара стремится создать собственные системы противоракетной обороны, поскольку сделка также предусматривает передачу технологий.
В свою очередь США на протяжении двух лет пытаются убедить Турцию приобрести американские системы Patriot взамен С-400. После того как Эрдоган отказался разорвать контракт с Россией, Пентагон в апреле приостановил поставки истребителей F-35 в Турцию. По данным Reuters, Вашингтон и его союзники опасаются, что радары С-400 научатся отслеживать F-35, что сделает его менее скрытными для российских систем ПРО.
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