Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение 5 марта саммита по Сирии с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), президента России Владимира Путина и главы французского государства Эмманюэля Макрона. Соответствующую информацию турецкий лидер озвучил в субботу, 22 февраля, в Измире на западе страны.

По словам Эрдогана, предметом обсуждения будет ситуация в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, где турецкие войска и отряды сирийской оппозиции ранее начали скоординированную военную операцию.

"Мы снова встретимся (с партнерами по переговорам. - Ред.) 5 марта и обсудим эту проблему", - объявил турецкий лидер. "С Божьей помощью мы достигнем благоприятного результата для нашей страны и для наших сирийских братьев", - заявил он.

Беседа Макрона, Меркель и Эрдогана

В пятницу, 21 февраля, пресс-служба Елисейского дворца распространила коммюнике, в котором сообщила о состоявшемся у Макрона, Меркель и Эрдогана телефонном разговоре. В ходе беседы была выражена "совместная обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией" в Идлибе, а также "угрозами эскалации". В этой связи участники разговора посчитали необходимым в кратчайшие сроки пообщаться в "четырехстороннем формате", предполагающем также присутствие президента РФ Владимира Путина.

Контакты по линии военных ведомств РФ и Турции

В свою очередь в пресс-службе Кремля 21 февраля сообщили о телефонных переговорах Эрдогана и Путина. Президенты двух стран "условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу " и о продолжении "контактов по линии военных ведомств". Возможность проведения совместного саммита в заявлении пресс-службы не упоминалась.

Наступление на Нейраб

Турецкие войска и отряды сирийской оппозиции 20 февраля предприняли наступление в районе удерживаемого сирийской армией населенного пункта Нейраб (в 10 км к юго-востоку от города Идлиб). По данным российской стороны, оно проводилось при поддержке турецкой артиллерии. "После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен", - сообщили позднее в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС).