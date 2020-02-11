Эпидемиолог: коронавирус может затронуть 60% населения планеты

По подсчетам экспертов, каждый зараженный может передать вирус 2,5 другим людям, что ставит под угрозу 60-80% мирового населения, - заявил профессор. Он подчеркнул, что даже при уровне смертности в 1% это приведет к большому числу смертей.
Главными задачами на данный момент являются выяснение масштабов эпидемии и определение эффективности принятых Китаем мер по сдерживанию распространения вируса, - заявил эпидемиолог. Он пояснил, что другие страны могут перенять меры Китая, если эти меры окажутся эффективными.
Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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