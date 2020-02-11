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Эпидемия коронавируса нового типа может распространиться на две трети населения Земли, заявил ведущий гонконгский эпидемиолог, профессор Габриэль Лян. Об этом сообщает The Guardian.
Эпидемиолог: коронавирус может затронуть 60% населения планеты
© DELFI / Andrius Ufartas

По подсчетам экспертов, каждый зараженный может передать вирус 2,5 другим людям, что ставит под угрозу 60-80% мирового населения, - заявил профессор. Он подчеркнул, что даже при уровне смертности в 1% это приведет к большому числу смертей.

Главными задачами на данный момент являются выяснение масштабов эпидемии и определение эффективности принятых Китаем мер по сдерживанию распространения вируса, - заявил эпидемиолог. Он пояснил, что другие страны могут перенять меры Китая, если эти меры окажутся эффективными.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Gazeta.ru
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