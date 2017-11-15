ЕП призывает к новой динамике: "Восточное партнерство+" в обмен на реформы

Из 680 депутатов за резолюцию проголосовали 519, против - 114 парламентариев.

Сам саммит должен пройти в Брюсселе 24 ноября. Он соберет руководство ЕС и шести стран "Восточного партнерства" (EaP) - Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Эта инициатива была запущена в 2009 году с целью приблизить их к ЕС. С того времени вступили в силу договоры об ассоциации с тремя из них - Грузией, Молдовой и Украиной.

"Восточное партнерство+"

Вдохнуть новую динамику - эта тема звучала во многих выступлениях на заседании ЕП. Главной возможностью этого не менее часто называли принцип "больше за большее, меньше за меньшее". То есть, страны, делающие больше на европейском пути, будут получать больше. Те же, кто делает меньше, и получать должен меньше. Одна из двух авторов резолюции Лайма Андрикиене отметила: "Мы должны сосредоточить наши ресурсы намного больше на тех странах EaP, которые показали существенный прогресс на европейском пути".

Реализацией этого принципа должно стать "Восточное партнерство+". В резолюции Европарламента эту модель хотят предложить тем из трех стран, которые многого достигли на пути реализации договоров об ассоциации. "Это в итоге может привести к вступлению в таможенный союз, энергетический союз, цифровой союз и Шенгенскую зону", - говорится в документе. Называют и более близкие мероприятия, например, "отмену роуминг-тарифов между партнерами и ЕС".

Инвестиции для Украины

В этом году много говорят об инвестиционном плане для Украины. Европарламент также уделил этому вопросу значительное внимание - в резолюции призывают ЕС создать трастовый фонд для Украины, Грузии и Молдовы.

"Этот трастовый фонд должен сосредоточиться на частных и публичных инвестициях, в особенности в социальную и экономическую инфраструктуру", - говорится в документе.

Как ранее утверждал соавтор рекоммендации Кнут Флекенштайн в интервью DW, без реформ не будет никаких дополнительных денег. В самой резолюции четко утверждается необходимость предоставления дальнейших преимуществ лишь после выполнения четких условий. Андрикене добавила, что инвестиции должны пойти не на обогащение олигархов, а на поддержку "обычных людей".

Политическая позиция Европарламента

Принятая резолюция не имеет обязательной силы. Она представляет политическую позицию ЕП. Матти Маасикас, замглавы МИД Эстонии, председательствующей в Совете ЕС, отметил, что донесет рекоммендации депутатов своим коллегам в Совете. Исполнительную ветвь ЕС на дебатах представляла еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.

Она повторила призыв вдохнуть новую динамику, однако быстро перешла к 20 результатам, которые планируют достигнуть к 2020 году в рамках "Восточного партнерства". В частности, она назвала "прокладывание пути к снижению тарифов роуминга".

Депутаты из проевропейских фракций ожидаемо говорили на заседании в поддержку резолюции. В Европейской народной партии подчеркнули четкие требования к странам EaP. Социал-демократы обращали внимание на социальный аспект партнерства и призвали сосредоточиться не на том, сколько денег тратит ЕС, а насколько он выиграет от стабильности в соседствующих странах.

Из этого дружного в главных вопросах хора традиционно выпадали евроскептики. Так, Реймонд Финч из британской партии UKIP заявил, что в рамках этого партнерства ЕС в действительности "предлагает политическое подчинение Брюсселю". Лейтмотивом выступлений депутатов от французского "Национального фронта" стало то, что ухудшение отношений ЕС-РФ - не в интересах стран EaP. Они убеждали, что тайная цель ЕС - разрушить "политические и экономические отношения между Украиной и Россией".

Членство или колонизация?

С другой стороны, представитель "зеленых" Ребекка Хармс призвала "держать двери в Евросоюз открытыми". Ведь без такой перспективы труднее реализовывать реформы. По мнению Хармс, реформы в странах "Восточного партнерства" совершаются в куда более сложных условиях, нежели это было в странах Балтии либо Центральной и Восточной Европы.

Польский депутат Дариуш Росати также поддержал дать такую возможность странам, демонстрирующим амбиции присоединиться к ЕС. Чуть ли не единственным прямым спором между двумя депутатами стала реакция на это Джеймса Карвера из UKIP. Британец, назвавший решение о Brexit мудрым, обвинил ЕС в "неоколониалистских амбициях".

"Теперь же у вас есть эти силы обороны - военная сила, которую вы так давно хотели", - сказал он, очевидно, имея в виду решение 23 стран ЕС участвовать в оборонном сотрудничестве PESCO, о котором они объявили в понедельник 13 ноября. Польский парламентарий парировал: "У ЕС никогда не было идеи становиться колониальной силой - конечно же, в отличие от Соединенного Королевства".

Возможный визит Лукашенко

Также депутаты отреагировали на информацию о приглашении президента Беларуси Александра Лукашенко в Брюссель на саммит. Литовский депутат от фракции либералов Пятрас Ауштрявичюс назвал такой шаг "критической ошибкой".

Его соотечественница Андрикиене другого мнения: "Я надеюсь и хотела бы, чтоб он (Лукашенко. - Ред.) использовал эту редкую возможность представить и доказать достижения его страны в процессе европейской интеграции, в приближении к ЕС". Однако Андрикене подчеркнула, что ЕС не прекратит отстаивать права человека, верховенство права и демократию.

(Пока) не история успеха

Желающих выступить на заседании ЕП депутатов оказалось несколько десятков. В итоге дебаты длились почти два часа. Кнут Флекенштайн даже пошутил: дебаты затянулись настолько, что зал почти окончательно опустел. При это он признался: "Восточное партнерство" для меня и сегодня не является историей успеха". Однако он убежден, что "это станет выдающейся историей успеха", если те, кто обещает реформы, будет их реализовывать, а ЕС не будет много обещать, зато будет исполнять обещанное.

В свою очередь, Андрикиене отметила, что если саммит не покажет четкого видение будущего EaP, а итоговая декларация не будет содержать ничего действительно нового, то это продемонстрирует "неспособность Евросоюза отвечать на вызовы, которые перед ним предстают".