Мнангагва набрал 50,8% голосов, его основной соперник - кандидат от оппозиционного альянса "Движение за демократические перемены" (MDC) Нельсон Чамиза - 44,3%.
В абсолютных цифрах Эммерсон Мнангагва, который представляет правящую партию "Зимбабвийский африканский национальный союз" (ZANU PF), набрал более 2,46 млн голосов.
Представители оппозиции заявили, что достоверность результатов проверить невозможно. В центризбиркоме страны прошедшие выборы назвали честными.
Получив более 50% голосов избирателей, Мнангагва избежал второго тура президентских выборов.
Результаты президентских выборов, которые прошли одновременно с парламентскими, объявили не сразу, что вызвало недовольство оппозиции и протесты.
В альянсе MDC утверждали, что что правящая партия пытается подтасовать результаты голосования, чтобы обеспечить победу Эммерсону Мнангагве.
Задержку с объявлением результатов называли неприемлемой не только оппозиционеры, но и представители миссии наблюдателей ЕС.
По итогам парламентских выборов правящая партия ZANU PF получила большинство мест в кабинете министров.
Президентские и парламентские выборы в Зимбабве стали первыми после отстранения от власти Роберта Мугабе, правившего страной на протяжении 20 лет.
В среду между сторонниками оппозиционного альянса "Движение за демократические перемены" и полицией в столице страны Хараре вспыхнули столкновения.
Полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ после того, как протестующие стали жечь шины в центре столицы. В результате столкновений погибли шесть человек.
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