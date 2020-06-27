Президент Франции Эмманюэль Макрон принял предложение президента России Владимира Путина совершить визит в РФ, сообщила в пятницу, 26 июня, пресс-служба Елисейского дворца. Дата поездки Макрона пока неизвестна, в Москву он может прибыть до конца текущего года с учетом развития ситуации с пандемией коронавируса.
Ранее Путин и Макрон в течение почти двух часов в режиме видеоконференции обсуждали конфликт в Ливии. "В стабилизации кризиса в этой североафриканской стране заинтересованы оба государства", — заявили в Елисейском дворце.
Там также отметили, что в ходе беседы президенты обсудили разногласия между их странами по ливийскому вопросу, например вокруг предполагаемого присутствия российских наемников в Ливии.
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