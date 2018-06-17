"Мы это решительно опровергаем. Всё это ложно", - подчеркнули в администрации.
Накануне издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, присутствовавшие на беседах лидеров стран G7, заявило, что Дональд Трамп позволил себе целый ряд громких заявлений, спровоцировав раздражение коллег.
В частности, как сообщала газета, во время обсуждения ситуации вокруг ядерной программы Ирана и террористической обстановки в мире Трамп сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону: "Ты и так это знаешь, Эмманюэль, ведь все террористы находятся в Париже".
Кроме того, Трамп якобы несколько раз назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "безжалостным убийцей", критикуя его за пошлины против американских технологических компаний. Сам Юнкер это прокомментировал так: "Я думаю, это был комплимент. Но я не уверен".
В какой-то момент американский лидер поднял тему большого количества мигрантов на территории Евросоюза. Он громко обратился к премьер-министру Японии Синдзо Абэ: "Синдзо, у тебя нет такой проблемы, но если я пошлю тебе 25 миллионов мексиканцев, ты мгновенно останешься без работы".
"Трамп раздражал всех, это чувствовалось. Но все старались быть рациональными и спокойными", - подытожило издание.
Отметим, что негативные последствия точно были у переговоров Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Американский лидер обвинил Трюдо в бравировании перед прессой ложными доводами о ходе переговоров по торговле с Соединенными Штатами и поручил представителям Вашингтона на саммите не подписывать итоговое коммюнике.
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