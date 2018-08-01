В контексте дезинформационной войны тех, кто нападает, прозвали "троллями", а тех, кому поручена оборона, - "эльфами", отмечает в La Vanguardia журналист Алекс Барредо. В XXI веке выборы и общественное мнение - постоянная мишень атак из-за рубежа, утверждает он.
Troll warning
© Shutterstock nuotr.

"Интернет-тролли, будь они российские, китайские, израильские или северокорейские, встречают достойного соперника в лице этих эльфов, которые в некоторых случаях тоже финансируются национальными государствами - например, в странах Балтии или Польше, то есть на восточном рубеже НАТО, который постоянно подвергается дезинформационным атакам со стороны российского правительства, согласно их национальным агентствам.

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Речь идет о группах, которые в основном организовались независимо и спонтанно; они состоят из волонтеров, журналистов, экспертов или простых граждан, которые стремятся выстроить стену для отражения ложной информации и выявлять возможные операции. Одна из самых знаменитых групп эльфов основана в Литве под руководством Ричардаса Савукинаса - активиста, живущего в Вильнюсе, она насчитывает около 200 членов", - говорится в статье.

Савукинас называет себя "охотником за троллями", ищет подложные страницы в соцсетях и "вирусные утки", которые следует развенчивать, а также ведет борьбу в отделах комментариев к газетным публикациям в интернете.

"Российская военная кампания на Украине, которая стала причиной аннексии Крыма, сопровождалась полномасштабной информационной войной", - говорится в статье. "Так началась работа многих эльфов, которая сегодня так же важна, как и в 2014 году", - пишет Барредо.

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