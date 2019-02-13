Бруклинский федеральный суд на протяжении четырех месяцев рассматривал обвинения в адрес Гусмана, который в прошлом возглавлял мексиканский наркокартель "Синалоа".
По версии обвинения, Гусман несет ответственность за контрабанду 155 тонн кокаина в США в течение 25 лет, а также других наркотиков - в частности, метамфетамина и марихуаны.
61-летний Гусман оставался самым разыскиваемым преступником в США на протяжении более 20 лет и первым после Аль Капоне в 2013 году был назван чикагской Комиссией по уголовным преступлениям "врагом общества номер один".
Гусмана арестовали в январе 2016 года и накануне инаугурации Дональда Трампа экстрадировали в США. Процесс, за которым следила вся страна, длился 11 недель. Адвокаты Гусмана уверяли, что он не более чем "козел отпущения", а за наркоторговлей стоят другие люди, которые уйдут безнаказанными.
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