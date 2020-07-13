Первые данные экзитполов не выявили очевидного победителя во втором туре выборов президента Польши, прошедших в воскресенье, 12 июля. Действующий глава государства Анджей Дуда набирает 50,8 процента голосов, следует из данных опроса социологического института Ipsos. Его главный конкурент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский получает 49,2 процента голосов. Официальные итоги ожидаются в течение дня 13 июля.

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Дуда, занимающий пост президента с 2015 года, является кандидатом от правящей партии "Закон и справедливость". Его возможная победа позволила бы партии закрепить свои лидерские позиции по меньшей мере до парламентских выборов, запланированных на 2023 год. Тшасковский представляет либерально-консервативную партию "Гражданская платформа".

Первый тур, перенесенный из-за коронавируса, состоялся 28 июня. На должность главы государства претендовали 11 кандидатов, однако ни один не набрал необходимого для победы минимума в 50 процентов. Дуду поддержали 43,5 процента проголосовавших, Тшасковский получил 30,4 процента голосов.

Президента Польши избирают на 5 лет, повторно он может быть избран лишь один раз.