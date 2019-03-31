Экзит-пол ТСН проведен 31.03.2019 исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Опрошено около 20000 респондентов от 18 лет на выходе из 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, заграничных участков и оккупированных территорий). Методика: личное интервью. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.

Данные экзит-пола ТСН: Владимир Зеленский - 30,1% Петр Порошенко - 18,5% Юлия Тимошенко - 14,0% Юрий Бойко 9,1% Анатолий Гриценко - 7,6% Игорь Смешко 6,6% Олег Ляшко - 5,0% Александр Вилкул - 3,7% Руслан Кошулинский - 1,9% Александр Шевченко - 0,6%

По данным Национального экзитпола на 18:00 часов, во второй тур выборов президента Украины выходят художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, набравший 30,4 процента голосов и действующий президент страны Петр Порошенко, за которого проголосовали 17,8 процента избирателей. На третьем месте с результатом 14,2 процента оказалась лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщается на сайте "Национальный экзитпол 2019" в воскресенье, 31 марта, об этом пишет Deutsche Welle.

За сопредседателя объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко по данным Национального экзитпола, проголосовали 9,8 процента, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 7,1 процента избирателей

39 кандидатов

В борьбе за пост главы государства участвовали 39 кандидатов. К полудню уже проголосовали основные претенденты на высший государственный пост - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, а также шоумен, ранее не имевший опыта в политике Владимир Зеленский.