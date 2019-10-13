Эквадорский президент приказал армии занять улицы столицы

Спустя два часа после приказа Морено группа людей в масках собралась у офиса частного телеканала Teleamazonas и попыталась ворваться в здание, где находились около 20 сотрудников. Также протестующие попытались захватить редакцию газеты El Comercio.

Граждане Эквадора протестуют против повышения цен на бензин. На прошлой неделе Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

Протесты вылились в беспорядки. Граждане в масках напали на телестанцию, газету и национальную аудиторскую службу.

Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо сообщила о 30 задержанных при попытке захватить здание национальной аудиторской службы. Атаки прекратила полиция.

Из-за протестов Морено был вынужден временно перевести правительство из Кито в город Гуайякиль на берегу Тихого океана.

В субботу он обвинил своего предшественника Рафаэля Корреа и главу Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что они руководят протестными акциями, продолжающимися в Эквадоре. Соответствующее заявление Морено сделал в эфире национального телевидения. "Сегодня темные силы <...>, руководимые [экс-президентом Рафаэлем] Корреа и [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро, вместе с наркотеррористами и иностранными гражданами осуществили ранее невиданные насильственные действия в отношении [исторического] наследия улиц Кито. Они напугали многие семьи", - сказал Морено.

По словам главы государства, протестующие сожгли здание казначейства, чтобы "уничтожить доказательства коррупции предыдущего правительства".

Первый раунд переговоров между правительством Эквадора и представителями коренных национальностей состоится в воскресенье. Соответствующее заявление распространило представительство ООН в Эквадоре.

"Конференция эквадорских католических епископов и представительство ООН в Эквадоре информируют граждан, что после контактов с правительством страны и организациями коренных национальностей первый этап диалога состоится 13 октября в 15:00 (23:00 по Москве) в Кито", - сообщается в "Твиттере" представительства. Посредники надеются "на быстрое нахождение решения сложной ситуации, в которой находится страна".

В субботу мэр столицы Эквадора страны Хорхе Йюнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо. Позже Морено принял решение ввести комендантский час в Кито и окрестностях.

[AHORA] una muestra de cómo la protesta se ha preparado para atacar a la @PoliciaEcuador. Se considera que este tipo de comportamientos tuvo una preparación de combate. pic.twitter.com/67MW5pvph0 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 11, 2019







