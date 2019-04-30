Как отмечается, он был доставлен на машине скорой помощи в клинику в Сан-Раффаэле.
На данный момент информации о причинах госпитализации нет.
Издание уточняет, что Берлускони проходил плановые обследования, и ничто не вызывало беспокойства за его здоровье.
Ранее экс-премьер Италии выразил намерение баллотироваться в Европарламент.
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