Европейские страны продолжают испытывать на себе рекордно жаркие температуры. Температура воздуха в некоторых частях Испании и Португалии может достичь в субботу, 4 августа, рекордно высокой отметки от 44 до 50 градусов выше ноля по Цельсию.
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Не исключено, что в самый пик туристического сезона будет побит рекорд температур более чем за 40 лет. В испанской провинции Бадахос и автономном регионе Арагон уже утром температура воздуха достигла отметки 40 с лишним градусов. Правительство объявило предупреждения об экстремальной погодной опасности в 40 провинциях из 50.

Как сообщает метеорологическая служба Испании, наиболее высокие температуры ожидаются в центральной, южной и восточной частях Португалии, а также на юге и в центральной части Испании. По прогнозам синоптиков, температура на этих территориях превысит отметку в 44 градуса. В остальных частях двух этих европейских стран температура воздуха будет сохраняться в районе 36-38 градусов тепла и выше, передает "Интерфакс".

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Власти ряда португальских городов - Лиссабона, Эворы и других - призвали горожан не покидать дома в связи с тяжелыми погодными условиями.

Более 400 пожарных борются с лесными пожарами в южной португальской провинции Алгарве, в тушении огня задействованы вертолеты, многих местных жителей эвакуировали из охваченных огнем районов.

Кроме того, предупреждения об опасности в связи с высокими температурами действуют почти по всей территории Испании, особенно в южной ее части, а также на территориях, граничащих с Португалией.

Рекордно жаркие температуры продолжают сохраняться не только в южных европейских странах. Так, на 15% выросло количество ДТП в Бельгии из-за рекордно жаркой погоды.

"Количество ДТП возросло на 15% ежедневно во время жары. И происшествия более серьезные", - заявил представитель агентства по делам дорожной безопасности Бельгии.

Также министерство здравоохранения Франции выпустило памятки для граждан о мерах безопасности в жаркую погоду.

Самым жарким за последние 250 лет объявили прошедший июль в Швеции, где засуха и высокие температуры распространились по всей территории вплоть до отметки Северного полярного круга.

2018-й занимает четвертое место в рейтинге самых жарких лет за всю историю наблюдений

По ситуации на конец июля 2018-й занимал четвертое место в рейтинге самых жарких годов за всю историю метеорологических наблюдений на планете.

Жарче были только 2015, 2016 и 2017 годы. Впрочем, 2018-й еще не закончился.

В России самая высокая температура за всю историю наблюдений за погодой была зафиксирована в июле в Астрахани (+40,6 °C). В Армении абсолютный рекорд жары поставил Ереван (+43 °C). В июле абсолютные температурные рекорды были установлены также в Южной Корее, на Тайване, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Город Соданкюля расположен в самом сердце финской части Лапландии, в 120 км за полярным кругом. Местные жители чаще пользуются снегоходами, чем автомобилями, но 17 июля этого года городские градусники поднялись выше отметки +32 по Цельсию. Температура "за 30" многократно фиксировалась в прошлом месяце и в других районах Финляндии, а также в Норвегии, Швеции, Эстонии.

А в Уткьягвике (бывший Барроу, штат Аляска), самом северном населенном пункте США, и вовсе сложно определить, какая температура средняя, а какая - рекордная. Дело в том, что обрабатывающий погодную информацию компьютер в минувшем декабре стер часть данных за 2016-2017 годы: показатели температуры были настолько выше нормы, что компьютерный алгоритм воспринял их как ошибочные, сообщает "Коммерсант".

В Японии невероятно жарким была большая часть июля, а 23-го числа в городе Кумагая была зарегистрирована самая высокая температура в истории страны - +41,1 градуса по Цельсию. По связанным с жарой причинам погибло не менее 80 японцев. Там же, в Японии, ливни, во время которых выпало осадков в четыре раза больше нормы, привели к наводнениям, унесшим жизни более 200 человек.

Великобритания пережила уже несколько волн жары. Во время одной из них погодостойкая мембрана на крыше научного центра Глазго расплавилась и капнула черной слизью вниз по зданию.

На метеостанции Уаргла в Алжире, расположенной в пустыне Сахара, 5 июля была зафиксирована самая высокая достоверно подтвержденная температура в истории Африки - 51,3 градуса по Цельсию.

В Греции лесные пожары унесли, по данным на конец прошлого месяца, 91 жизнь. Такого числа жертв не было зарегистрировано ни на одном пожаре в Европе с 1900 года. В стране был объявлен траур по погибшим.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", на 31 июля на территории Российской Федерации активно тушили 81 лесной пожар на площади 63 835 га. В труднодоступных и удаленных районах под постоянным наблюдением находились 205 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, - 2 315 589 га (чуть меньше территории Израиля и чуть больше Словении). Такие пожары не тушили потому, что борьба с огнем обошлась бы дороже, чем нанесенный стихией ущерб. В Мурманской области, Республике Саха (Якутия) и в Красноярском крае из-за пожаров был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Большинство климатологов сходится во мнении, что будущее будет жарче, чем настоящее. Согласно прогнозу Научно-исследовательской сети по изменению климата в городах, к 2050 году городов, где летняя температура будет превышать +35 градусов по Цельсию, в мире станет втрое больше.

Изменение климата уже привело к такому явлению, как климатические беженцы.

По данным Internal Displacement Monitoring Centre, за последние 10 лет из-за природных катаклизмов вынуждены были сменить место жительства около 21,5 млн человек. Вероятно, цифра продолжит расти. Но есть серьезная проблема. Конвенция о беженцах 1951 года не предусматривает возможности признавать таковыми тех, кто покинул родные края, спасаясь не от диктатуры или войны, а от дурной погоды.

NEWSru.com
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