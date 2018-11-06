В воскресенье в 9 часов по местному времени он финишировал в городе Маргейт, откуда и стартовал 1 июня. Последние полтора километра он проплыл в компании 300 других пловцов, присоединившихся к нему, чтобы сделать финиш более зрелищным и триумфальным.

Росс Эджли хорошо известен во всем мире своей любовью к экстриму. На его счету несколько необычных рекордов. Свое новое приключение он назвал Великим британским заплывом. Он провел на воде 157 дней, ни разу не сойдя на берег. Это самый продолжительный в мире организованный морской заплыв. Ожидается, что вскоре этот рекорд будет признан WOWSA (Международной ассоциацией плаванья на открытой воде).

Ранее смельчаки уже плавали вдоль различных отрезков британского побережья, но никто прежде не решался обогнуть остров полностью.

Со скоростью дельфина

Ежедневно Эджли проплывал примерно по 12 километров. Самый длинный единовременный заплыв составил 33,4 километра. Это расстояние было преодолено за 5 часов 25 минут. Эджли плыл в гидрокостюме, без ласт и лопаток для плавания. Его сопровождал на своем катамаране профессиональный моряк Мэттью Найт.

По словам Найта, приливы иногда помогали Эджли плыть со скоростью 8,7 узлов. Это чуть более 16 километров в час. "Это крейсерская скорость дельфина", — говорит Найт.

Всего пловец сжег порядка 505 тысяч калорий. Программа питания была разработана для Эджли специалистами. Очень важную роль в рационе играли бананы, которых он съел более 500. Ему пришлось преодолевать холодные течения и даже несколько штормов, но самым неприятным препятствием, по его собственному признанию, были укусы медуз.

Кроме того, когда Росс огибал мыс Лендс-Энд на юго-западе Великобритании, от долгого пребывания в соленой воде у него распух язык, и заплыв оказался под угрозой срыва.

Экстремал со стажем

Ступив на землю, Эджли сказал, что, несмотря на то, что ему придется вспоминать, как ходить по твердой поверхности, он не устал от плавания и вскоре придумает себе новое испытание. "Мало где на свете люди вдруг просят тебя расписаться на банане", — шутит рекордсмен.

Имя Росса Эджли уже зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса: в апреле 2016 года он за 19 часов забрался по веревке на высоту равную высоте Эвереста. За два месяца до этого он пробежал марафон, таща за собой автомобиль. В 2017 году он затеял проплыть 40 километров между островами Мартиника и Сент-Люсия, волоча за собой бревно весом в 45 килограммов, но та попытка окончилась неудачей.