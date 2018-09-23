Иран, против которого 4 ноября вводятся нефтяные санкции США, что уже вызвало падение нефтедобычи в стране, высказал возмущение тем, что JMMC превышает свои полномочия, пытаясь перераспределить квоты.

Иран также утверждает, что несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к ОПЕК увеличить нефтедобычу для снижения цен, Россия и Саудовская Аравия не смогут оперативно увеличить поставки нефти на рынок.

Недопоставки нефти после вступления в ноябре в силу санкций США против Ирана могут достичь 600 тыс. баррелей в сутки, говорил вчера журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи. Он также сообщил, что "в ОПЕК+ есть разговоры о том, что надо сделать больше, чем было решено в июне". Какие цифры при этом министры обсуждают, он не назвал. Reuters ранее отмечал о том, что "на столе переговоров дополнительные 500 тыс. баррелей в сутки", однако пока эта информация не подтвердилась. "Одна из целей сегодняшней встречи - убедиться в наличии достаточных свободных мощностей, чтобы мы могли отвечать на вызовы с учетом того, что есть страны, которые планируют наращивать нефтедобычу, особенно США", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы вкладываемся в создание дополнительных мощностей, чтобы использовать их, когда они понадобятся", - подчеркнул он.

Саудовский министр сказал, что у него нет понимания, сколько иранской нефти может уйти с рынка, и случится ли такое в принципе. Он обсуждал с иранской делегацией, и "мы пришли к консенсусу, что наша задача - прийти к 100-процентному уровню исполнения сделки".

Мониторинговый комитет состоит из шести стран, участвующих в Венском соглашении об ограничении добычи. Это Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Алжир и Оман. В сделке участвуют 24 страны. Министры собираются раз в два месяца для того, чтобы обсудить текущие итоги исполнения соглашения. Заседание началось в 9:00 воскресенья по местному времени (11:00 по Москве).

Комитет наделен функцией рекомендовать странам соглашения те или иные меры, необходимые для регулировки рынка. Так, на заседании в июне комитет предложил смягчить действующие ограничения и нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки вследствие падения добычи в Иране (из-за санкций), Венесуэле и ряде других стран (снижение из-за внутренних причин).

В августе ОПЕК+ выполнил соглашение на 129%, говорил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак, а по июньскому решению оно должно достичь 100%. В последние несколько месяцев перед июнем сделка перевыполнялась (около 150%).

По окончании заседания планируется пресс-конференция для СМИ, в которой, как ожидается, примут участие Александр Новак и его саудовский коллега министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалех.