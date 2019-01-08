Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 января вновь прибудут в Москву для получения базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте WADA в понедельник, 7 января.
© Reuters / Scanpix

Техническая группа из трех человек прибудет в Москву для получения доступа и извлечения данных из системы управления лабораторной информацией и базовых аналитических данных, созданных бывшей Московской лабораторией.

В сообщении WADA подчеркивается, что "доступ к данным, а также их последующая аутентификация и анализ по-прежнему имеют решающее значение для оправдания спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, о которых упоминалось в исследованиях, проведенных при поддержке WADA Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном".

Экспертов WADA не допустили к секретам лаборатории

Статьи по теме:
В Германии требуют повторного лишения аккредитации РУСАДА  (8)
Лучшая легкоатлетка России Мария Ласицкене готова уехать из страны, будут и другие  (12)

20 сентября 2018 года исполком WADA вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия кодексу, которого российская организация была лишена в 2015 году. Главным условием восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря 2018 года доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, но этого не случилось.
Экспертам WADA во время их визита в декабре не разрешили извлечь базу данных под предлогом того, что привезенное ими оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством.

Судьба российских спортсменов решится в январе

Поскольку российская сторона не предоставила до 31 декабря базу данных, главы антидопинговых агентств 16 стран выступили за повторное отстранение РУСАДА, что грозит российским спортсменам отлучением от участия в международных соревнованиях.

Независимый комитет по соответствию (CRC) соберется 14-15 января, чтобы рассмотреть статус соответствия РУСАДА. Рекомендация CRC будет затем рассмотрена Исполнительным комитетом на внеочередном совещании, которое состоится по телефону в последующие дни, говорится в сообщении WADA.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Экспертам WADA не позволили извлечь данные из московской лаборатории (21)

Российские власти потребовали, чтобы делегация WADA...

Ответная нота: МИД РФ обвинил Нидерланды в провокации (2)

Во вторник российское дипведомство вручило послу...

В Швейцарии арестовали двух россиян за планы хакерской атаки на WADA (5)

Правительство Швейцарии - Федеральный совет -...

В мире

СМИ: Япония планирует отказаться от компенсаций за Курилы

Правительство Японии планирует предложить России...

Ученые: у Вселенной есть двойник из антиматерии, где время течет в обратную сторону

Наша Вселенная может быть лишь "зеркальным отражением"...

В ФРГ задержан подозреваемый в причастности к масштабной краже данных

Задержан 20-летний мужчина из федеральной земли Гессен....

В Турции начинается суд по делу об убийстве посла РФ в Анкаре

Силовики застрелили убийцу Андрея Карлова, но в деле...

Белый дом изучает возможность введения чрезвычайного положения на границе с Мексикой (1)

Администрация Дональда Трампа всячески пытается...

TOP новостей

Опрос: для жителей Литвы деньги – не главное (59)

Больше всего жители Литвы хотят не денег – это...

Банк Revolut еще не начал работать, но уже вызвал беспокойство: кто будет платить за вклады европейцев? (3)

Выдача банковских лицензий Центробанком Литвы...

Премьер Литвы: аргументированных ответов о запрете на импорт свинины мы не получили (9)

Использовав все дипломатические средства, Литва может...

Погода: в Литву идет циклон из Северной Атлантики

8 января в Литву придет активный циклон из Северной...

Galimos Rusijos pajėgų puolimo kryptys Revamped Trump-Putin graffiti in Vilnius sends new message on cannabis

Опрос жителей Литвы: больше половины считают внешнюю политику России угрозой (756)

Угрожает ли Литве какое-либо государство? Если да –...