Техническая группа из трех человек прибудет в Москву для получения доступа и извлечения данных из системы управления лабораторной информацией и базовых аналитических данных, созданных бывшей Московской лабораторией.
В сообщении WADA подчеркивается, что "доступ к данным, а также их последующая аутентификация и анализ по-прежнему имеют решающее значение для оправдания спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, о которых упоминалось в исследованиях, проведенных при поддержке WADA Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном".
Экспертов WADA не допустили к секретам лаборатории
20 сентября 2018 года исполком WADA вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия кодексу, которого российская организация была лишена в 2015 году. Главным условием восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря 2018 года доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, но этого не случилось.
Экспертам WADA во время их визита в декабре не разрешили извлечь базу данных под предлогом того, что привезенное ими оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством.
Судьба российских спортсменов решится в январе
Поскольку российская сторона не предоставила до 31 декабря базу данных, главы антидопинговых агентств 16 стран выступили за повторное отстранение РУСАДА, что грозит российским спортсменам отлучением от участия в международных соревнованиях.
Независимый комитет по соответствию (CRC) соберется 14-15 января, чтобы рассмотреть статус соответствия РУСАДА. Рекомендация CRC будет затем рассмотрена Исполнительным комитетом на внеочередном совещании, которое состоится по телефону в последующие дни, говорится в сообщении WADA.
СМИ: Япония планирует отказаться от компенсаций за Курилы
Правительство Японии планирует предложить России...
Ученые: у Вселенной есть двойник из антиматерии, где время течет в обратную сторону
Наша Вселенная может быть лишь "зеркальным отражением"...
В ФРГ задержан подозреваемый в причастности к масштабной краже данных
Задержан 20-летний мужчина из федеральной земли Гессен....
В Турции начинается суд по делу об убийстве посла РФ в Анкаре
Силовики застрелили убийцу Андрея Карлова, но в деле...
Белый дом изучает возможность введения чрезвычайного положения на границе с Мексикой (1)
Администрация Дональда Трампа всячески пытается...
TOP новостей
Банк Revolut еще не начал работать, но уже вызвал беспокойство: кто будет платить за вклады европейцев? (3)
Выдача банковских лицензий Центробанком Литвы...
Премьер Литвы: аргументированных ответов о запрете на импорт свинины мы не получили (9)
Использовав все дипломатические средства, Литва может...
Погода: в Литву идет циклон из Северной Атлантики
8 января в Литву придет активный циклон из Северной...
Опрос жителей Литвы: больше половины считают внешнюю политику России угрозой (756)
Угрожает ли Литве какое-либо государство? Если да –...