Техническая группа из трех человек прибудет в Москву для получения доступа и извлечения данных из системы управления лабораторной информацией и базовых аналитических данных, созданных бывшей Московской лабораторией.

В сообщении WADA подчеркивается, что "доступ к данным, а также их последующая аутентификация и анализ по-прежнему имеют решающее значение для оправдания спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, о которых упоминалось в исследованиях, проведенных при поддержке WADA Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном".

Экспертов WADA не допустили к секретам лаборатории

20 сентября 2018 года исполком WADA вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия кодексу, которого российская организация была лишена в 2015 году. Главным условием восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря 2018 года доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, но этого не случилось.

Экспертам WADA во время их визита в декабре не разрешили извлечь базу данных под предлогом того, что привезенное ими оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством.

Судьба российских спортсменов решится в январе

Поскольку российская сторона не предоставила до 31 декабря базу данных, главы антидопинговых агентств 16 стран выступили за повторное отстранение РУСАДА, что грозит российским спортсменам отлучением от участия в международных соревнованиях.

Независимый комитет по соответствию (CRC) соберется 14-15 января, чтобы рассмотреть статус соответствия РУСАДА. Рекомендация CRC будет затем рассмотрена Исполнительным комитетом на внеочередном совещании, которое состоится по телефону в последующие дни, говорится в сообщении WADA.