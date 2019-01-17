Судя по данным исследования, опубликованного в среду, наибольшее повышение температуры почвы зафиксировано в Сибири (0,9 градуса по Цельсию или 1,62 – по Фаренгейту) в период с 2007 по 2016 год.

Ученые, исследующие феномен вечной мерзлоты на планете, собрали данные за указанный период в 123 районах Арктики, Антарктиды, а также ряда горных регионов Европы и Центральной Азии.

Температура выросла в 71 районе, снизилась – в 12 и осталась прежней – в 40.

По мнению специалистов, глобальное потепление усиливается. При этом ученые отмечают, что в зоне вечной мерзлоты содержатся органические вещества, способные при повышении температуры выделять парниковые газы, что может вызвать еще большие климатические изменения.