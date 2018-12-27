30 июня 1908 года некое тело размером с многоэтажный дом обрушилось с неба и взорвалось в атмосфере над Сибирью. Тунгусский метеорит, получивший название в честь протекающей в этом районе реки, повалил деревья на территории, превышающей 2000 квадратных километров. Поскольку это случилось в чрезвычайно малонаселенном районе, никто не погиб и не пострадал. Однако Тунгусский феномен примечателен как одно из самых мощных импактных событий в истории человечества и до сих пор остается загадкой: ученым неизвестно происхождение объекта, как и то, чем он был – астероидом или кометой.

Статьи по теме: В Ирландии расследуют сообщения об НЛО и ярком свете в небе близ побережья

Согласно одной из выдвинутых гипотез, речь идет о Бета-Тауриде.

Тауриды – это метеорные потоки, которые происходят дважды в году, в конце июня и в конце октября или начале ноября. Июньские метеоры называют Бета-Тауридами. Они падают в дневное время, когда из-за солнечного света не видно "падающих звезд", которые можно наблюдать во время ночных метеорных дождей осенью.

Результаты исследования, проведенного Марком Бослоу – физиком из Национальной лаборатории Лос-Аламос, показывают, что деревья падали таким же образом, как при падении астероида в том же районе во время метеорного потока. Бослоу и физик из Западного университета в Лондоне, Онтарио, Питер Браун выступили с докладом на осеннем заседании Американского союза геофизиков в Вашингтоне, призвав в июне этого года провести специальную наблюдательную кампанию в поисках более крупных тел в потоке Таурид.

В некоторые годы Земля проходит рядом с самым плотным кластером материала в потоке Таурид; это произойдет и в 2019 году. По словам ученых, это, возможно, самый плотный поток с 1975 года, когда сейсмометры, оставленные на Луне астронавтами из миссии "Аполлон", зафиксировали всплеск импактных событий во время потока Таурид.

"Хотя мы не прогнозируем события, подобного Тунгусскому феномену, увеличенная концентрация околоземных объектов в потоке Бета-Таурид увеличивает вероятность другого подобного события в годовщину Тунгусского феномена или вокруг этой даты", – резюмировали специалисты.

Стоит отметить, что даже при этой увеличенной концентрации вероятность того, что один из объектов врежется в Землю, чрезвычайно мала.

У экспертов есть простое объяснение: космос велик. Пролететь мимо Земли гораздо проще, чем попасть в нее. Разумеется, это может случиться: так, в 2013 году объект меньше Тунгусского прошел через атмосферу в районе Челябинска, вызвав серию ударных волн, из-за которых разбились окна во многих домах и пострадали более 1000 человек.

За всю историю наблюдений в результате падения астероидов не погиб ни один человек.

"Не стоит волноваться по этому поводу", – заверяет Браун.

Бослоу отмечает: "Вероятность того, что много людей погибнут в результате столкновения с астероидом, очень-очень мала, но не равна нулю".

Астроном Эми Мэйнзер, занимающаяся поиском астероидов в лаборатории НАСА, отмечает, что ученые выявили более 90 процентов объектов, достаточно крупных, чтобы вызвать катастрофу глобального масштаба.

При этом среди более мелких объектов (от 140 метров в диаметре) выявлено лишь 30 процентов.

Хорошая новость состоит в том, что, насколько известно, обнаруженные крупные астероиды не представляют никакой существенной угрозы для Земли.